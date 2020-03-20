受惠國安基金宣布隨時進場護盤台股，與央行於昨日降息1碼等消息面塵埃落後，台股周五甫開市即跳高大漲，並呈開高走高榮景，一度陸續收復8700點、8800點、8900點、9000點、9100點與9200點，大漲逾500點。

大盤報復性反彈，也刺激匯市強彈，新台幣兌美元匯價早盤一度大幅升值至1.71角，報30.335元，迄上午10：30的匯率則暫報30.35元，仍大漲1.56角，一掃昨日狂貶逾2角陰霾。不過，新台幣今甫開市係暫報30.54元，貶值3.4分，這也是早盤以來的最低點。

台股方面，受台積電開高走高，目前大漲逾7%，且股王大立光、聯發科等科技股也一度亮燈漲停板，加上鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金及台塑四寶等重量級集團股也大幅跌深反彈，使加權股價指數跳高開市後即欲小不易，迄上午10：42暫報9182點，大漲501點，漲幅5.77%，成交1242億元。

(工商 )