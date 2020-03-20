南投縣26歲陳姓男子為幫友人尋仇，烙人還用棍棒和安全帽，把友人的仇家打到顱內出血、手骨折、聽力受損還把機車砸爛；另外為幫開檳榔攤的女友解決與員工的勞資糾紛，再烙10多人砸毀謝姓女員工汽車，大嗆「我要把你的車溶掉」，並持棍棒毆打謝父，不過陳男卻把罪行都推給別人。

警方調查，2017年底陳男開車在國道3號南投中寮鄉收費站便道附近，與1部汽車發生行車糾紛，他竟拿出槍枝指向對方鼠蹊部，拉滑套恐嚇要開槍，原來是陳男3年前向人購買改造手槍，平日藏在南投縣一座大橋橋墩下方，有需要時即取出帶在身上，當作防身或討債之用。

警方也查出在2018年2月，陳男為替朋友出氣，找小弟持棍棒和安全帽朝林男頭部和身體猛打，導致林男頭部外傷、顱內出血、手骨骨折、聽力受損。當天他們還砸毀林男的機車和後車燈。

同年3月，陳男又得知開檳榔攤的女友與謝姓員工發生薪資糾紛，陳男再找10多人，拿棍棒到現場大喊「我要把你的車溶了」，一群人即把謝女父親汽車的車窗和擋風玻璃砸毀，還打傷老邁的謝父，手段惡劣。

南投地院法官審理該案後，認為陳男把責任推給其他人，不顧他人生命安全，也不與被害人和解，法官依恐嚇等罪名，判處有期徒刑8個月，且併科罰金5萬元。

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(中時電子報)