東京奧運原訂於今年7月24日至8月9日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響，是否如期舉行、延期或是取消，各項說法眾說紛紜。不過中華奧會昨（19日）國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）與亞太地區奧會會員國進行視訊會議，中華奧會顧問孫立群也轉述會議內容，表示不會為了經濟利益去犧牲運動員權益。

據《ETtoday新聞雲》報導，國際奧會昨日與亞太地區奧會會員國舉行視訊會議，而中華奧會今（20日）也召開記者會說明會議結果。孫立群提到，奧運舉行會遵守2大原則，第一是保護所有人的身體健康，第二是保障奧林匹克以及運動員的權益。

國際奧會主席巴赫也在視訊會議中重申，國際奧會將以負責任的態度行事，以運動員核心為考量，將與世界衛生組織、東京奧運籌備會、日本及東京都政府組成專案小組，遏制病毒的擴散。

目前共有57%的選手取得奧運參賽資格，至於剩下的43%，會議中也針對此情況提出3大原則，第一為所有已分配席次，仍歸原取得國家奧會及選手、第二是透過現有資格賽做分配，以維持公平參賽的原則，第三則是針對參賽資格規定及所有剩餘分配，必要時進行調整。

孫立群表示，面對新冠肺炎全球延燒，雖然我國疫情相對穩定，但對於像奧運這樣的大型國際賽事，必須審慎面對。中華奧會將持續觀察國際疫情動態，並與國際奧會、東京奧運籌備會及體育署保持緊密聯繫，以代表團的安全與健康為最優先考量，現階段全力準備組團工作，以東京奧運如期參賽為目標，目前代表團陣容中也規畫防疫專家隨行，讓中華代表團能夠沒有後顧之憂的出國比賽、為國爭光。

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(中時電子報)