4年前女子劉思樺因同居男友的3歲幼子，無法自行如廁及吞嚥食物，竟活活將他打死，她辯稱因懷孕才情緒失控求輕判，但法官不採信，最高法院依家暴傷害致死罪將她判刑12年6月，她另凌虐幼童的4歲姐姐部分判刑2年8月，全案定讞，將由檢方聲請定執行期。

33歲劉女從2016年起與男友及其前女友所生的3歲幼童共同居住，平時由劉女負責照料幼童的生活起居，不料，她因懷孕數周、情緒不佳，且又須同時照顧4名小孩，竟對非自己所親生的3歲幼童及4歲幼女施暴。

2016年2月14日晚上，劉女先用手連續捏掐男童的雙頰，再徒手推打他的左側肩膀，他倒下後頭部撞到地板受傷，隔天劉女發現男童呼吸不順，將他送醫急救，但因顱內出血仍不治。

劉女雖然坦承犯行，但辯稱因為產前憂鬱症發作才鑄下大錯，請求法官依辨識能力不佳，或情堪憫恕的規定讓她減刑，或是不予以處罰。

歷審認為劉女雖然懷孕情緒不佳，但她只會毆打男童而不會打自己親生子女，並沒有辨識力降低得減刑的情況，她無視男童疑似為發展遲緩兒童，只因他無法自行如廁或吞嚥完食物，就以暴力施虐，犯行重大，判刑12年半，最高法院駁回上訴定讞。

劉思樺另凌虐4歲幼女部分，最高法院認為施暴的行為與時間各異、另案裁判，合議庭認為劉女毆打幼女4次，各判刑8月到10月不等刑度，合併執行2年8月確定，此部分與劉女凌虐幼童判決定讞的刑期，由檢方另向高院聲請定執行期。

(中時 )