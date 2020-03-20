高雄林園本月5日發生民宅火警，釀成姊死弟傷，堂哥在案發後不知去向，轄區警方懷疑他仍躲在當地，後來訪查發現他的住處曾被翻動過，19日傍晚近6時查獲他躲在2樓，落網時人已瘦了一大圈，訊後依殺人、放火罪送辦。

林園北汕路153巷內2樓民宅5日凌晨3時35分許發生火警，屋主48歲王姓女兒燒成焦屍，王女40歲弟弟跳樓負傷逃生，住隔壁的50歲堂哥在案發後形蹤成謎，在躲藏15天後，林園警分局19日傍晚5時許，在他住處將他拘提到案。

據了解，堂哥落網時暴瘦好幾公斤，顯得相當憔悴，他透露自己這10餘天來都在汕尾一帶的漁溫、工寮、甚至草叢藏匿，但警方地毯式搜索，察覺他曾回家，守株待兔終於逮到人，堂哥自知難逃法網，落網後反而鬆了一口氣。

警方調查，堂哥案發前曾多次開車到加油站買汽油回家以保特瓶分裝，5日與隔壁堂弟因為傷害案要開庭審理，當天凌晨他涉嫌從2樓翻牆到對方的神明廳，縱火後造成姊死弟傷，警消清理火場，發現多瓶保特瓶，顯然犯意甚堅。

對於雙方同拜一個祖先，有何深仇大恨？堂哥透露去年2月他與堂弟一家互毆，但他是被打的人卻被一同起訴，因此懷恨在心。警方調查，當天疑因堂弟深夜與朋友在住處飲宴，堂哥認為聲音過大，所以曾拿高爾夫球桿理論。

據了解，堂哥當時就曾揚言「我1人配你們全家」，在犯案前，除了買汽油，連自己養的狗已經懷孕怕沒人照顧，還「託孤」給朋友，即使犯案，手機、交通工具都留在家裡製造斷點，逃亡時是否有人接濟，警方還要追查。

(中時 )