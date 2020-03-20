童星出身的大陸女星徐嬌9歲時與周星馳合作電影《長江七號》反串演男孩爆紅，如今已是22歲美少女的徐嬌赴美國加州就讀藝術中心設計學院（ACCD），不過近期因武漢肺炎影響，徐嬌聽媽媽的話緊急飛回大陸，而她也展開14天的隔離生活。

徐嬌就讀的學校已在當地時間12日停課，她原本打算在美國居家隔離，等4月底再回家鄉，不過徐嬌媽媽看到央視報導，稱美國感染人數將在4月達高峰，擔心女兒安危，急忙把徐嬌招回大陸。

徐嬌避免媽媽擔心，在17日搭機返家，並在微博寫下：「我全副武裝地踏上了回家的路。在整個飛行及轉機地過程中耐心等待和積極配合詢問檢測。」當徐嬌抵達杭州時，也讓她不禁感嘆：「真的是感覺終於到家了，心理鬆弛了很多。」

而在徐嬌回家前，徐媽媽就已向社區通報，家人住到別處、徐嬌獨自在家隔離「家門口已經貼上了隔離人員的字條，門口還裝了監控器，實時監督被隔離人員是否外出」，不過多數網友都開心徐嬌回家「回來就好 安心隔離」、「到家就萬事安心了」，讚她是隔離的好榜樣。

徐嬌微博全文。（圖／取材自徐嬌微博）

(中時電子報)