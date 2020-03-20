新冠肺炎(COVID-19)疫情全球擴散，有效防疫的方法中，除了配戴口罩，也包含降低參加多人聚會，以及在必要時機正確洗手等。為了宣導正確的防疫觀念，Google 今日透過 Doodle 紀念了曾宣導洗手好處、被譽為感染控制之父的匈牙利醫師 Ignaz Semmelweis。

Recognizing Ignaz Semmelweis and Handwashing

據了解，19 世紀的醫院環境因為資源不足、防疫概念不完全，醫生們極少洗手或是清潔醫療用具，導致患者在醫院內的死亡率極高，甚至讓醫院被稱為死亡之屋(death house)，其中有不少產婦都因為子宮感染產褥熱而死亡。經過研究後，Ignaz Semmelweis 醫師發現產婦在醫院內受感染導致死亡的原因之一，是在手術室內傳染病源經由醫生帶給孕婦。他在1847年3月20日獲任命為維也納總醫院(Vienna General Hospital)婦產科的住院總醫師，當時他要求所有醫生都要使用氯化石灰溶液洗手。根據大英百科全書(Encyclopaedia Britannica)，在宣導洗手觀念後，產房死亡率從18.27%在1848年下降至1.27%，他負責的產房更甚至沒有人死亡。不過他當時宣導的洗手觀念並沒有普遍受到認同，導致他遭到醫界抨擊，後續入住精神病院，在47歲過世。而在他死後，他所倡導的洗手觀念才逐漸獲得認同。

今(20)日，Google Doodle 紀念了 Ignaz Semmelweis 醫師的貢獻，並且透過動畫來展示正確洗手的步驟。在新冠肺炎防疫期間，疾管署也陸續發表多支倡導正確洗手步驟、需洗手時機的防疫宣導短片。從目前來看，當初最早提出正確洗手概念的醫師 Ignaz Semmelweis 可謂是一代先知，在疫情蔓延期間 Google Doodle 以他為題相當具有警世意味。

(中時電子報)