繼昨(19日)傳出韓國36歲男星文智允驟逝後，又傳出參加《臉贊時代》的32歲男星李治熏（又譯李治訓）也因急性敗血症過世。BJ Seya稍早在直播透露李治熏幾天前就喊不舒服，急診室以控制疫情為由，第一時間拒收，確認不是新冠肺炎才肯讓李治熏住院，但已延誤了黃金治療期。

李治熏11年前參加《直播演藝INSIDE》出道，9年前出演綜藝節目《臉贊時代》、《花美男株式會社》，因某些角度酷似Super Junior成員金希澈走紅。據韓媒報導，昨上午李治熏因急性敗血症離開人世，身邊親友透露，李治熏幾天前就感覺身體不適、發燒，接受新冠肺炎檢測後結果是陰性未感染，但不久後病情就加重轉入加護重症病房，最後仍不幸病逝。

和李治熏是好友的BJ Seya稍早在直播談這件事，難過直呼：「治熏哥真的是非常好的哥哥，不知道老天為什麼要帶走這麼善良的人」，並透露因疫情嚴重，李治熏的媽媽決定不幫兒子辦喪禮，只舉行入殮儀式，而李治熏在13日就曾在直播中寫下因淋巴腺發炎看了醫生，今天還是感覺不舒服，希望不是新冠肺炎，因拿滑鼠的力氣都沒有，只能用文字這樣通知大家。

(中時電子報)