新冠肺炎疫情全球延燒，衝擊亞洲鋼價反轉向下，中鋼(2002)今日下午即將開出的5月內銷盤價，預期將轉開低盤，貼進市場行情。中鋼第一季盤價調降，4月及第二季盤價開漲，但受到嚴峻的疫情衝擊，5月單月盤預期將隨即轉跌，將4月漲的回吐。

不過，鋼鐵股已反應利空，股價今早隨著台股反彈，中鋼盤中漲0.6元至19.2元，中鴻(2014)漲停5.94元，新光鋼(2031)、佳大(2033)等同步漲停。

受到新冠疫情全球延燒，先前大陸寶鋼和越南河靜鋼廠紛紛調降鋼價，中斷第一季的鋼價漲勢。中鋼預計本周五開出的5月內銷盤價，傾向適度調降熱軋、冷軋一般料及熱浸鍍鋅建材用料等產品價格，其中熱軋主力產品，預估每公噸下修逾300元，等於回落至4月漲價前價位。中鋼表示，希望在考量國際市場行情和兼顧下游產業接單競爭力下，能夠開出一個較為合理的價格，和下游廠商共度難關。

中鋼2月底開出的4月內銷盤價，包括熱軋、一般冷軋、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅建材料和烤漆料等各項產品，每公噸調漲300～600元。至於螺絲螺帽、汽車業及造船業等，則維持開季盤。

新冠疫情全球延燒，亞洲鋼價承壓，大陸寶鋼剛開出的4月內銷盤價，熱軋每公噸小跌人民幣50元，尤其越南河靜鋼鐵5月熱軋價格每公噸大降40美元，使亞洲鋼價呈現震盪，加上印度低價鋼鐵來台，以及下游期望中鋼降價，中鋼5月盤價將可望貼進市場行情降價。

中鴻第一季盤價逐月調升，惟3月漲勢收斂；隨著中鋼5月內銷盤價轉降，預計中鴻4月內銷盤價也將下修。

(時報資訊)