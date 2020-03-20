政府大動作護盤，央行、金管會、國安基金攜手三箭齊發，台股報復性反彈逾500點，IC設計龍頭股聯發科(2454)今開高走高，不到10:00即攻上漲停，重新站回300元大關。

聯發科今年自農曆年後開紅盤，受到新型冠狀病毒疫情衝擊，各界下修今年全球、大陸市場智慧型手機出貨量，聯發科股價也一路向下修正，自400元跌到昨(19)日近一年新低273元，光是農曆年後波段跌幅已經達逾3成。

聯發科主要市場為大陸，目前儘管已經陸續復工，但終端消費市場的回溫狀況仍需要持續觀察，加上歐美疫情近幾日瀕臨潰散，故後續整體市場狀況依舊充滿不確定因素，原先市場看好的5G換機潮也恐被迫延後，此也將連帶影響聯發科今年5G對營運的貢獻占比。

外資日前也表示，目前看到的是聯發科5G週期仍然完好無損，但可能要等到第三季開始才會出現有意義的出貨量表現，預計5G將占聯發科2020年營收12%。

儘管美中關係看似和緩，但實體清單政策仍未解除，加上新冠肺炎疫情擴及全球，勢必衝擊終端產品的消費需求，目前全球疫情仍無法有效控制，整體IC設計產業回溫也恐受挫。

(時報資訊)