儘管3月19日蘋果股價未隨美股反彈逆勢收低，但大陸各地全面復工，且短線股價跌幅已大，今天蘋果供應鏈在大立光(3008)盤中亮燈領軍下全面止跌反彈，玉晶光(3406)、台郡(6269)、新日興(3376)及正崴(2392)盤中股價連袂漲停。

新冠肺炎持續在全球蔓延，尤其是歐洲及美國地區正進入流行高峰期，全球各地紛紛啟動封城封國，蘋果亦於日前宣布關閉大中華以外地區門市，重創蘋果產品銷售，市調機構紛紛下修蘋果今年銷售預測，國內蘋果供應商股價亦因蘋果股價與台股重挫連番破底，於3月19日創下波段新低價。

不過，相較於歐美等地區國家忙於防疫，大陸地區因疫情已完全控制，包括湖北在內各地區已全面復工，各地區廠商復工率快速提升，製造端供應鏈已逐漸恢復到正常水準，玉晶光等蘋果供應商預估，3月合併營收將優於2月。

隨著各廠區製造恢復正常，且短線股價跌幅已深，國內蘋果供應商無畏3月19日蘋果股價持續逆勢收低，今天盤中股價全面止跌反彈，玉晶光、台郡、新日興及正崴盤中股價強攻漲停板，台光電(2383)及臻鼎-KY(4958)等盤中股價漲幅均逾8%。

(時報資訊)