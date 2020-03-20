台灣櫻花(9911)2019年營收及獲利雙創新高，全年營收62.98億，年增5.2%。營業利益9.57億，成長15.4%，稅後淨利8.89億，EPS 4.06元，成長11%。

櫻花發言人李惠恂說，大陸廚衛電市場受中美貿易戰影響，2019整體市場銷售下滑；加上今年初新冠肺炎疫情影響，大陸廚衛電市場推估需到第二季末方有機會走穩回升。櫻花大陸近年主要策略為-集中資源聚焦經營且率先經營換購市場，預計在整體市場回溫後，對櫻花大陸長期銷售表現仍可樂觀期待。

櫻花在2019年已經開始進行2025年的各項中長期計劃布局，目前各項投資均已陸續開展，去年推出淨水器產品市場反應熱絡，今年預計開展100家淨水專櫃店。此外，去年設立的櫻花家居事業，第一家旗艦店將在今年4月份進行試營運，櫻花評估，台灣整體裝修市場超過100億份額，新開展的家居事業預計將拓展櫻花整體業務範圍，創造銷售成長動能。

(時報資訊)