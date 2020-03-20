蔡政府自1月起祭出口罩出口禁令，但隨國際疫情失控，政府是否考慮解除民眾郵寄口罩給海外親人的禁令？行政院長蘇貞昌今在立院備詢時鬆口，這部分確實有在計畫，讓民眾可在一定數量、一定期限，送給有一定關係的親人，只是目前還沒到這樣的程度（指仍須等待口罩產能再提升）。

行政院自1月底起，嚴格控管口罩出口，連帶在台民眾也無法郵寄口罩給國外親屬，違者一律沒收。

對此，國民黨立委溫玉霞今質詢蘇貞昌時指出，目前各國疫情日趨嚴重，讓不少住在海外的台灣人，都因為膚色關係遭受歧視，處境相當艱困；因此，為了照顧海外台人，政府應當考慮「有條件」開放口罩禁令，至少讓台灣的家人能寄幾十個口罩給海外的家人；若做不到，也可思考透過外館發放口罩給台灣民眾。

對此，蘇貞昌表示，海外同胞與學生若想在外館拿口罩，目前就現實來說仍無法做到；理由在於，第一，台灣口罩數量仍在管制中，不是無限制；第二，外館人力有限，若把口罩都送到外館發放，有些國家範圍又很大，執行上確實會有困難。

引發注意的是，政府是否考慮開放民眾郵寄口罩給海外親屬？蘇貞昌鬆口表示，這部分確實有在計畫，等到口罩生產多一點，國民在實名制之下買口罩的同時，到了一定程度可以同意同胞可在一定的數量、一定的期限，送給一定關係的親人，「我們有這樣的準備和計畫，只是目前還沒到這樣的程度。」

(中時 )