國安基金今起可進場護盤，提振市場信心，台股權值最大的台積電(2330)具有指標意義；台積電今天股價表現強勁，開高走高，盤中一度達269元，大漲近8.5%，且僅2個交易日即完成填息，為去年每季配息來填息速度第2快。

台積電去年起改為每季配息，2019年第1季度現金股利每股2元，於去年9月19日除息，一開盤即順利完成填息，第2季度現金股利每股2.5元，於去年12月19日除息，花了11個交易日也順利完成填息。

台積電去年第3季度現金股息3月19日除息，每股配發2.5元，但昨天除息首日表現不利，台積電周四收在248元，跌9.5元，呈現貼息。

隨著國安基金獲得授權，最快今天就可進場護盤，市場信心恢復，台積電率先表態開高10.5元，盤中大漲21元，帶動台股一度大漲500點。

台積電至10點半後股價仍在約265元高檔，市值回升至6.87兆元，距周四最低點235.5元，市值降至6.1兆元，已明顯回升。

台積電ADR周四收43.89美元，下跌0.0633美元或0.14%，折合新台幣每股約267.8元。台積電今早最高269元，與台積電ADR一度轉為正價差。

(時報資訊)