社群網站「Dcard」日前出現1篇文章，是自稱是調查局新進人員的發文，內容除說自己P腿女同事，還詢問是否跟櫃姐女友分手，經調查局假訊息防制中心知悉後立即介入追查，初步確認並不是目前正在受訓的學員，至於發文者的身分及動機，假防中心將溯源追查。

假防中心表示，追查發現這篇文章是本月18日下午3時20分發出，而目前受訓中的57期學員此時正在展抱山莊訓練所的籃球場參加認人比賽訓練課程，副主任及組隊長全程在場，而且受訓學員的手機必須統一交由訓導組集中保管，所內不能使用手機，進一步清查所有學員感情及交友狀況，也沒有網路文章描述的情事。

這名自稱考上調查局的網友稱，在他還是一名窮考生的時候，他的櫃姐女友很照顧他，考上調查局在新訓時認識一位女同事，女生條件不錯，兩人也很有話聊，之後2人發生關係，女同事要求若要繼續交往，就必須與女友分手，這名網友還「很困擾」的求建議，到底該不該分手。

這篇P腿分手文一出，就被其他網友噓爆，指發文者「渣到爆」、「拜託你分手，別耽誤別人」等。假防中心指出，初步調查可以確認發文者並不是受訓中的57期學員，至於是否為調查局人員及發文者的動機，將溯源追查。

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(中時電子報)