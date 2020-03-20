香港新冠肺炎病例持續上升。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(20日)在電台節目表示，最近一周確診感染新冠肺炎的港人數目較三周前上升10倍，隨著更多人返港，推算未來兩周會有200名返港人士受感染，計及病毒的傳播速度，兩周內就可能會新增400至600宗確診個案。

他續指，推算的新增個案中會有10％至20％人病情嚴重，公立醫院的深切治療部床位將不敷應用，擔心會引發醫護人員受感染，甚至死亡。他形容香港正面對「病毒大軍壓境」，加上有入境的確診病人在發病後6日才被隔離，故目前要求返港人士家居檢疫並不理想，因香港家庭環境擠迫，家居難以有獨立廁所及空間供隔離人士使用，促請政府租用酒店進行檢疫，直接由機場安排入境者到自選的酒店隔離較可行。

何栢良強調，酒店檢疫的做法不會重演2003年SARS時期京華酒店傳播病毒的情況，因為進行檢疫的人並無病徵，而且要全天候戴口罩，即使有隱形傳播者都可以從源頭控制。

此外，對於有2名確診者曾到過Pure Fitness健身，他說，雖然一般人汗水內含病毒的機會不大，但亦呼籲市民要採取加強版的防衞措施，未來2至3星期不要到健身室或酒吧等場所，並建議業界在未來2至3星期停業。

(中時 )