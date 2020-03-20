新冠肺炎境外移入案持續攀增，中央宣布19日起禁止非本國籍人士入境，但外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境；對此新北市副秘書長劉和然今轉述市長侯友宜說法表示，若現階段無法做好外籍移工的防疫措施，是否考量比照其他外籍人士，一併暫停讓外籍移工入境，「盼勞動部研議，但市長絕對尊重勞動部評估跟專業考量。」

(中時 )