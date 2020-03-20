外籍移工仍可入境 侯友宜這樣建議勞動部 11:242020/03/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副秘書長劉和然今轉述市長侯友宜說法表示，若現階段無法做好外籍移工的防疫措施，是否考量比照其他外籍人士，一併暫停讓外籍移工入境。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎境外移入案持續攀增，中央宣布19日起禁止非本國籍人士入境，但外籍移工經勞動部核發許可者，可持駐外館處核發的移工簽證入境；對此新北市副秘書長劉和然今轉述市長侯友宜說法表示，若現階段無法做好外籍移工的防疫措施，是否考量比照其他外籍人士，一併暫停讓外籍移工入境，「盼勞動部研議，但市長絕對尊重勞動部評估跟專業考量。」 (中時 ) #移工 #入境 #勞動部 #新北市 #侯友宜 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 勞動部再開門 約滿移工可透過公立就服機構媒合 11:272020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 全球疫情升溫！ 今起外籍移工入境需居家檢疫 15:312020/03/17 生活 4移工來源國列3級 勞動部祭這幾招防疫 16:312020/03/17 生活 外勞引進居家檢疫14天 不強迫雇主付薪、外勞最高可領1萬4補償 18:422020/03/17 生活 勞動部配套因應 移工入境須檢疫 必要時可延工作年限 04:102020/03/18 財經要聞 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 移工來源國列第三級警告 台中籲雇主落實防疫措施 13:152020/03/19 生活 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 - 新聞 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 為何蔡要發「緊急命令」？網嘆：問題又在民進黨... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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