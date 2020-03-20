精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月20日)的國際新聞重點。

【1】 科技股加持 美股收復2萬點大關

雖然美股開盤一度震盪，但在美聯準會降息與財政部願意發行更多債券，替融資市場注入流動等措施，加上科技股表現亮眼，讓美股收復一度失守的2萬點大關。

【2】 美全球旅遊警示至最高級「別出國」

針對全球疫情日益嚴峻，美國國國務院再次提升全球旅遊警示，並升至最高第4級，並向民眾強調若出國恐面臨長期滯留海外以及旅遊計畫遭打亂，呼籲此時不要出國。

【3】 義大利新冠肺炎死亡人數 超越大陸

義大利新冠肺炎死亡人數20日死亡人數累計至3405人，超越中國大陸的3245人，成為這一波新冠疫情死亡人數最多國家；此外，同日新增5322例確診，創單日新高。

【4】 非必要別出門！加州要4000萬居民待在家

為了防止新冠肺炎疫情蔓延，加州州長紐松19日下令，要全州4000萬居民都待在家裡，雖然如赴超商採買等滿足日常生活行為仍允可，但盡量避免出門。

【5】 陸首傳境內零新增確診 川普反酸

新冠病毒起源意外引發美中口水戰，對於首度創下境內沒有新增新冠肺炎確診病例，美國總統川普表示「希望是真的，誰知道呢？」並再度譴責大陸隱瞞疫情，全球為此付出巨大代價。

(中時電子報)