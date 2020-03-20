吳姓女子到台北某醫美診所「修修臉」，事後卻因細菌感染引發蜂窩性組織炎，致永久性毀容。吳女提告求償，台北地院認定黃男有疏失，判黃男、診所連帶賠償40萬餘元，可上訴。據悉，該診所已結束營業。

吳女提告主張，2016年8月26日到診所接受黃男的臉部埋線手術，卻因線材未妥善消毒，右臉遭細菌感染，多次因臉部紅腫回診時，診所卻誤診為延遲性過敏反應，最後因延誤治療，導致永久性毀容，須長期看診、住院及休養，求償醫藥費、看護費、收入損失及精神慰撫金等共328萬餘元。

黃男則抗辯，感染吳女臉部的是「非典型結核分枝桿菌」，感染途徑甚多，且他使用的線材、器材均有消毒，縱使消毒不完全，因他不是器材保管人，毀容結果也與他的醫療行為無因果關系。

根據醫審會鑑定，應是黃男替吳女注射類固醇針劑時，無菌操作過程不當，或使用遭感染的生理食鹽水，才導致感染非典型結核分枝桿菌，法官遂認定黃男有醫療疏失，審酌吳女提供的醫療相關單據後，判黃男、診所應連帶賠償40萬7275元。

(中時 )