在桃園機場第二航廈外，1名身穿防護衣的旅客，正在排隊等候防疫計程車。（范揚光攝）

隨著新冠肺炎在全球迅速蔓延，中央流行疫情指揮中心日前宣布，所有入境旅客一律居家檢疫14天，並將美國及澳洲等國的旅遊警告提升至第三級，許多留學生及旅遊民眾20日紛紛從美澳搭機返台「避難」。

在西雅圖留學的情侶檔邱先生及高小姐說，隨著疫情升溫，當地民眾開始囤積物資，就連餐廳都被下令只能外送，為了躲避疫情決定提前離開美國，不過高小姐是大陸籍旅客不得入境台灣，她只能在機場過境返家，兩人因疫情被迫拆散，在分開前依依不捨地擁抱道別，也算是新冠肺炎的受害者。

從舊金山返台的黃小姐說，當地的狀況還好，民眾還不至於恐慌，雖然學校並沒有特別要求，許多外國學生都請假回國，她身邊的台灣學生也都將打包回台。為了安全起見，黃小姐從離開宿舍前往機場直到搭機回國，全程都穿戴防護衣、口罩、手套及鞋套，整整20幾個小時都不敢脫下，就怕機上染病風險高。

據機場公司統計，20日清晨5至7時就有17班來自美澳地區的班機抵台，共有2473人入境，不過班機抵達時間相當接近，且旅客下機後必須查驗健康聲明書、確認聯絡電話及開立居家檢疫通知書，一時之間入境管制區內的檢疫站大排長龍，為避免旅客久候，疾管署只有加派人力及分流管制，紓解人潮的速率比19日改善許多。

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(中時 )