兩名同學各給婦人50元後，婦人又在下個路口將學生攔下，再次要求借錢，學生不同意後就搶了300元。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

埔心國中校長黃森明得知後，也在臉書po文，希望大家幫找賊。(翻攝黃森明臉書／吳建輝彰化傳真)

埔心國中校長黃森明今天早上也利用升旗典禮時，機會宣導，教導孩子遇到陌生人時要提高警，遇險時記得喊救尋求幫忙。(翻攝黃森明臉書／吳建輝彰化傳真)

彰化縣埔心鄉埔心國中，昨天放學發生一起學生遭搶意外，一名年約50歲婦人，假借沒錢加油向同學借錢，卻搶奪同學書包，拿走300元，並表示下次歸還隨後離去，留下錯愕同學，學生家長當晚帶著學生到派出所報案，目前已逮捕涉案婦人，全案依強制罪函送偵辦。

這起事件發生在19下午5點30左右，兩名埔心國中國一生，再騎乘腳踏車返家途中，行經員鹿路往溪湖方向，遇到一名婦人牽著機車說沒錢加油，兩名同學各給了50元後，婦人又在下個路口將學生攔下，再次要求借錢，學生不同意後就搶了300元，返家後向家長反映，才到派出所報案。

埔心國中校長黃森明表示，感謝埔心分駐所同仁的協助，辦案效率極佳，昨天晚上九點左右，就在員林逮帶犯嫌，並由家長帶著學生到場指認，並將金錢歸還，今天早上也利用升旗典禮時，機會宣導，教導孩子遇到陌生人時要提高警，遇險時記得喊救尋求幫忙，未來也會擴大放學後導護路線巡邏。

溪湖分局埔心分駐所長黃森湖表示，昨晚接獲通報，兩名埔心國中學生放學途中，被一名年約50歲的婦人攔下，表示沒錢加油要借錢，同學各借了50元給婦人，婦人離去後同學騎車向前行約1、2百公尺，婦人又再將同學攔下，搶奪其中一名同學書包，直接打開並從皮夾中，直接抽取3百塊現金。昨晚帶著同學回到案發現場，確認方向後，調閱沿途監視器，當晚9點就在員林逮到涉案婦人，目前全案依強制罪函送法辦。

(中時 )