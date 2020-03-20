新冠肺炎疫情全球延燒，國際奧會（IOC）17日發布公告，還是重申「現階段仍致力東奧如期舉行」。至於健康疑慮怎麼辦？中華奧會顧問孫立群今天表示，IOC主席巴赫（Thomas Bach）已強調「不會因為經濟利益而不顧選手的健康」，而且參賽的主角是選手，孫立群說：「選手說No的話，我們沒有任何人有資格去強迫選手做任何事情。」

孫立群透露，東奧的主角是選手，而如期舉辦的健康疑慮，運動員也有管道表達聲音。因為巴赫跟運動員代表，包括運動員委員會委員和國際運動員有一個網絡，每個國家也會為其相關運動員報名註冊參加19日的電話會議。

「這個意見在該會議中有備表達，IOC也很清楚的表達，不會為了經濟利益去犧牲選手的健康，這是一個很重要的保障。」孫立群說：「『我們』最重要的就是選手，選手怎麼評估，中華奧會和體育署怎麼提供他們客觀資訊來做決定，這是最重要的，比賽的是選手，他們才是主角。」

至於東奧能否如期舉行的健康評估，IOC跟WHO與日本東奧籌委會有個小組，到時候若評估出現問題，不會因為損失的經濟利益而一定要舉辦。至於決策的時間點，孫立群說，上次得到的官方訊息是5月多來做決定，而到目前為止，沒有收到任何「不舉辦」的官方消息，目前維持「蠻動態」的發展。

萬一東奧如期舉辦，但部分運動員仍有疑慮不願前往，中華「代表團」該如何因應？孫立群則說，這是還沒有發生的事情，不過代表團牽涉到各單項協會與選手個人，屆時一定會有一個很完整的考量，包括國訓中心、體育署、各單項協會與組團的中華奧會都責無旁貸，「再強調一次，選手的健康是最重要的。」

(中時 )