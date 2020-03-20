行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，2018年9月19日帶兒子到新北市淡水區崁頂太子廟附近散步，見4歲女童長相可愛，一時衝動竟親吻女童嘴巴4次，最後一次被女童母親撞見喝斥住手，唐雖然當場道歉，但家長仍不接受，事後也不願和解，士林地院上午依強制猥褻罪，判唐宗浩1年6月，仍可上訴。

據了解，唐宗浩擔任自主學習促進會資訊長，外界稱他「唐老師」，在教育界頗有名氣。他犯案後曾表示，係見被害女童長相可愛，一時衝動就將她抱起親吻「臉頰」，記憶中沒有親吻女童的嘴巴。

但檢察官認定，案發當晚，女童的母親正在照顧另一名幼女，沒有及時注意，唐趁著自己兒子在和女童玩耍時，前後4次抱起女童親吻，後來女童母親目睹唐第4次出手環抱，親吻女童嘴巴，立即出言喝斥，經詢問女童後，才知道唐多次親吻嘴巴，讓女童感到「害怕」。

依監視器畫面，女童先站在廟內椅子前被親吻，又站在旁邊被抱起親吻，第3次是在欄杆旁邊親吻，並不是抱一次親4下，檢察官因而認定唐的4次犯行屬接續犯，且因對4歲兒童犯強制猥褻，建請法院加重其刑

(中時電子報)