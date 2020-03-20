台中市11期崇德商圈發展成為北台中生活消費核心，今年完工配地完成的14期重劃區，開發範圍正好環繞崇德商圈，看好11期核心商圈的外溢效應與未來發展性，建商大手筆購入14期土地，有部分建案價格調漲，甚至出現惜售心態，未來11期新案房價將再創區域新高。

11期崇德生活圈，近十年來幾乎每3年出現一次房價大躍進，11期可開發素地一地難求，日後新案推出，價格應再有一番推升，11期以中段崇德、山西路口精華地段，周遭八二三萬坪公園、仁和公園等大型綠地，加上旗艦型路面店如春水堂、星巴克、優衣庫、GU、屋馬燒肉等進駐，學區與生活機能佳，吸引換屋型自住客。

傳出大型商場將在11期商擴點，結合洲際棒球場、運動休閒園區、巨蛋整體開發案、以及崇德路沿線商業機能，極具潛力發展成為北屯、潭子、大雅、豐原的「新都心」，由於廣達400公頃的14期重劃區多屬住宅用地，商業機能仍仰賴崇德商圈。預計3年後完工的國道一號連結74號道路工程，11期天母特區的地位重要性將無可取代。

11期內預售案大多位在11期外圍，如棒球場周邊、四張犁一帶，產品以小坪數首購型較多，受市場期待的新案為崇德路與山西中街口的「陸府森山」，是近三年來少見的正11期核心精華新案，可望今年第二季後推出，已有許多陸府粉絲與透天換大樓的客群詢問。

此外，龍寶建設「仁美臻邸」基地位在豐樂路接近崇德路口，受市場歡迎，目前進度已近完工階段，國泰「PLUS＋」基地位在崇德八路與昌平路二段口，正對極限運動場，也是當地指標建案。

(中時 )