路透引述消息指出，大陸或下調經濟增長目標，新目標為5％至5.5％，或5％左右，因原定的6％目標，目前看來已遙不可及。報導指，由於刺激高槓桿經濟的空間有限，中共領導人可能不得不因應疫情影響而降低2020年的計劃增長目標。中國將出台數兆元的財政刺激措施、降準至5％等，以重振經濟。

據稱，增加的支出將以2.8兆元人民幣(下同)地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資，全國預算赤字與國內生產總值(GDP)比，可能推高至3.5％，高於去年的2.8％，意味將升至創紀錄水平。

一位政策消息人士表示，「當經濟遭受重大衝擊時，鑑於貨幣政策的效果有限，有必要加大財政政策支持力度。」，而中國國家統計局發言人毛盛勇早前在新聞發布會上表示，適當提高年度預算赤字率是有空間的。

另外，消息又指，中共領導人正在考慮顧問們提出的建議，將存款準備金率從去年12月達成的約6％的最初目標下調至5％，以幫助刺激貸款，降低企業的融資成本。

基建投資方面，政策消息人士指出，政府旨在加快規劃中的關鍵基礎設施項目的建設，並啟動一些新的項目，包括公共衛生、應急物資供應、5G網路和數據中心，這些項目已經得到了最高領導人的支持。另外地方政府將被允許發行更多的特種債券，與2019年的2.15兆元相比，今年可能達到2.5-2.8兆元。

(中時 )