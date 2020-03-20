雙東聯手推出我愛東東消費券。（楊漢聲攝）

雙東聯手推出我愛東東消費券。（楊漢聲攝）

繼3月「台東消費券」後，台東縣觀光協會攜手屏東縣觀光協會再度率全國之先共同推出2.0版跨縣市的4至6月「我愛東東消費券」，除了參加業者家數大幅增加，更強調1券在手通行無阻就是要吸引大家在抗疫期間，一路從台灣海峽、巴士海峽暢遊到太平洋沿岸欣賞全台最美麗的南國風光。

新冠肺炎重創旅遊業，位於北迴歸線以南的屏東、台東兩縣都因為氣候溫暖、地域空曠、通風良好再加上空氣品質良好，維持無確診病例的完美記錄，山光水色、風景絕美還有溫泉資源豐沛及有機養生農業發達，在防疫期間皆成為國內旅遊散心透氣的首選之區。

屏東縣及台東縣觀光協會攜手合作共同推出我愛東東消費券，以500元、300元、100元及50元的消費券折扣，希望以「國境之南」＋「南方以南」的南國浪漫氛圍加上優厚的消費折扣來引客到東東渡假旅遊。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，創全台之先的3月台東消費券推出後旋即造成轟動，台東縣觀光協會的詢問電話響個不停、新成立的[email protected]僅僅幾天就從零到超過萬人、臉書的留言與圖片下載暴量，足以見得好山、好水加上好優惠，是能夠吸引大家前來渡假的好理由，這也是這次與屏東合作推出2.0版「我愛東東消費券」的最主要原因。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳也指出，台東與屏東都是觀光大縣，墾丁的沙灘與鹿野的熱氣球都是名揚國際的觀光景點與盛事，加上各自的小琉球、綠島及蘭嶼的離島風情與相同的飛魚文化、浮潛等海域活動及陸上的單車、慢跑等，都是親近大自然既健身、防疫又散心的最好方式，屏東加上台東絕對是春遊台灣的最佳選擇。

(中時 )