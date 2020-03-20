新冠肺炎疫情全球蔓延，檢驗能量夠不夠，也成為管控疫情的關鍵之一。不過，當全世界忙於圍堵新型冠狀病毒之際，香港又再傳出檢驗狗的消息。對此，名嘴朱學恒狂酸，香港到底有什麼特殊興趣？

香港早先傳出可能人傳狗的疑慮，後來是虛驚一場。富婆周巧兒的寵物博美狗，雖口鼻驗出弱陽性，但血液卻是陰性反應。近日另有一雙德國狼犬檢測新冠病毒呈陽性反應，而主人也確診的消息。不過，目前尚無證據顯示寵物會散播新冠病毒給人類。

宅神在臉書上評論此事說，香港到底有什麼特殊興趣？全世界都在擔心檢驗能量不足，病床不足，就它在一直檢驗狗，是有什麼特殊理論想要驗證或是發表嗎？

網友神批香港此作法，「他們要超前部署，不讓TW專美於前。」、「說不定可以利用狗血清做疫苗」、「是想蒐集新忠犬八公的電影題材是不是？」、「也許在找中間宿主」、「身為單身狗的我，澀澀發抖」、「可能是看了台灣國會議員的質詢有感而發」。

(中時電子報)