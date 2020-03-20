在過去兩周遭到瘋狂拋售之後，雖然股票市場尚未出現明顯反攻的跡象，但周五加密貨幣已率先強勁反彈。

根據Coinmarketcap.com的數據，受到比特幣（Bitcoin）大漲近16%帶動，整體加密貨幣市值在過去24小時大漲約238億美元，達到1759.8億美元。

主要加密貨幣盤中價格大幅走高，根據Coindesk平台報價，比特幣在過去24小時飆升近16%，報6,243.55美元，惟仍低於2020年初的價位。以太幣（Ethereum）上漲17.5%，報139.63美元。瑞波幣（XRP）盤中漲逾12%。

本月初加密貨幣市場遭到兩波強大的拋壓攻擊，使整體加密貨幣市值在3月8日蒸發260億美元，上周更一夕暴跌約935億美元，比特幣價格在24小時內重挫約48%，今年以來的漲幅全數吐出，隔日更跌至一年來新低3,867.09美元。

(時報資訊)