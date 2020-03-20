2020年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝的影響下，經濟擴張面臨下行風險，各國紛紛降息甚至再次祭出擴大購債規模來救市。永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，台灣還未進入社區傳染階段，疫情仍屬可控範圍內，民眾還不至於過度恐慌，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，民眾看屋意願仍積極。葉凌棋補充，觀察六都1-2月交易量在疫情尚未大爆發的影響下，較去年同期仍有6.2%的成長，雖3月購屋需求不減，但民眾信心面難免受到疫情衝擊，預期3月房市交易較2月稍減，預估今年第一季全台交易量在6.3~6.6萬棟間，較去年同期在減少2%至成長3%左右。

葉凌棋說明，新冠肺炎堪稱2020年最大黑天鵝，若疫情在短時間內趨緩，對於全球經濟而言是好消息，但若是持續大規模擴散，影響時間拉長至今年第三季甚至年底，各國為了防堵疫情，封城、鎖國持續，全球經濟活動將停滯，無疑是雪上加霜，甚至有供應鏈斷鏈危機，影響所及恐將超越金融海嘯，全球經濟有衰退的風險。疫情後續發展難以預測，但能確定的是，新冠肺炎疫情對全球經濟來說，是一大嚴重威脅。他說，情威脅看來至少會持續到今年第二季，恐加重國內中小企業無薪假、倒閉、歇業等狀況，都可能讓民眾荷包縮水，消費、購屋能力受限。因此，在疫情發展尚未明朗的狀況下，民眾購屋信心恐再受衝擊，預期2020第二季房市不容樂觀。

葉凌棋補充，短期而言，全球股市崩跌，美股短短不到兩周的時間，就啟動4次熔斷機制，都讓市場陷入恐慌，讓有購屋意願的民眾持續觀望，交易量難有好表現。不過，中長期來看，全球祭出貨幣寬鬆政策救市，超低利環境持續的狀況下，民眾購屋負擔稍減，將提升購屋意願，待疫情緩和後，信心回穩，購屋需求就有再擴量的機會，交易量還有成長的空間。

據永慶房屋調查消費者對第二季國內景氣的看法，65%的消費者看壞第二季景氣，看壞景氣比例較上一季上升26個百分點。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，在疫情持續擴散的情況下，許多國家採取封城、斷航及鎖國政策，以減少疫情擴散的機會，不過上述政策也使仰賴民間消費的產業受到嚴重的衝擊，並有部分公司傳出歇業、放無薪假等消息。除此之外，原物料供給短缺、製造業缺工的狀況也層出不窮，在產業供給面及需求面受到雙重打擊的情況下，重挫全球對於經濟前景的信心，民眾看壞景氣也是理所當然。

(時報資訊)