隨著NBA確診人數來到14人之多，第1個確認感染新冠肺炎的球員爵士中鋒戈貝爾，他的感染來源相關細節也被公開出來，根據《ESPN》記者拉夢娜20日爆料，戈貝爾曾在確診之前，在自己家中招待過一名來自高風險地區的客人。

拉夢娜引述一名知道內情人士說法，戈貝爾曾在家中招待一名高風險地區客人，且讓對方住在家裡，結果戈貝爾在美國時間3月10日首次跟爵士隊醫報告，自己出現發冷、頭痛與乾咳等相關症狀，也讓爵士隊醫趕緊進行一連串檢測。

戈貝爾先後接受A型流感、B型流感、鏈球菌與上呼吸道感染等檢測，所有結果都是陰性，加上當時爵士提交報告指出，戈貝爾已發燒超過攝氏37.8度，所以奧克拉荷馬當地健康部門官員才跟兩隊討論過後，決定戈貝爾接受新冠檢測。

接下來發生的事情，外界都已經知道了，當戈貝爾確認感染新冠肺炎，不僅3月12日爵士與雷霆比賽趕緊喊卡，NBA總裁席爾佛也在第一時間宣布無限期停賽，可惜新冠疫情早在NBA擴散，目前已有7隊、14人確定感染新冠肺炎。

(中時 )