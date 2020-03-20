直播平台17 Media在2019年開始推動轉型，在這段期間，除了台灣DAU較2018年大幅度成長，全球全球市場同步躍進，為加大轉型力道，17Media快速抓緊遠距內容消費趨勢，廣邀專業素人解放藝術天分，並進一步力邀歐美遊戲製作團隊，讓17 Media成為敢秀、能秀，在天涯海角找知音的大舞台，打造全球「斜槓娛樂經濟學」。

17Media嘗試多元且複雜的內容風格，不斷推動各種內容與營運的可能性，並於今年成功延聘來自美國Scopely頂級製作人克里斯.帕斯利(Mr. Chris Pasley)跨界融入經營團隊，展現17Media旺盛的企圖心與前進動力。

克里斯.帕斯利(Mr. Chris Pasley)製作的「陰屍路—生存之道(Walking Dead: Road to Survival) 」，曾勇奪Apple Store手機遊戲下載「冠軍」寶座，創下單一遊戲「破億美元」營收紀錄。未來克里斯.帕斯利將帶領國際遊戲設計團隊加入17，將遊戲創意融入直播互動平台之中，讓直播更好玩、更有趣，更超越國界、更突破想像界限。

素人主播在線上平台發展，跨出「純聊天」模式，17成功建構直播主另一個「斜槓創業」的管道，透過即時面對面、互動和斗內機制，讓表演播主更貼近用戶，營造雙方緊密連結的全新情境。17 media分析，過往在街頭表演的即時互動，缺少了言語，現在經由17 media的訊息交流機制，即時了解觀看者的反應，一來一往緊密互動，激發火花孵化出更精彩內容。17 Media讓播主們不僅為自己的嗜好連結全世界同好，也能在平台轉換成「斜槓收入」來源。

17 Media指出，多元內容是平台發展的必然趨勢，未來節目內容製作與操作內容將大幅度跳脫固有模式，化整為零的調整戰略與營運操作，17 Media將為直播主、粉絲群與企業客戶帶來全新體驗。

(時報資訊)