面對新冠肺炎全球大流行帶來的衝擊，大陸經濟可能出現收縮，大陸據報將推出人民幣（下同）數兆元財政刺激措施，以重振經濟，計劃中的經濟增長目標可能會下調。

路透引述四位政策消息人士透露，增加的支出將以2.8兆元大陸地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資。全國預算赤字與國內生產總值（GDP）之比可能升至創紀錄水準。

大陸2019年經濟增長6.1％，創近30年來低位。隨著疫情的爆發，以及嚴格的控制措施嚴重干擾商業活動，2020年大陸經濟前景變得更黯淡。消息人士指出，鑑於疫情的長期影響，北京方面可能不得不下調2020年的經濟增長目標。大陸領導人正考慮顧問們所提出的建議，將經濟增長目標下調至5％。

消息人士表示，當經濟遭受重大衝擊時，鑑於貨幣政策的效果有限，有必要擴大財政政策支持力度。增加支出可能會將2020年的預算赤字與GDP的比率推高至3.5％，高於2019年的2.8％。

報導稱，中國人民銀行可能進一步下調銀行存款準備金率和利率，以幫助刺激貸款，降低企業的融資成本。而大陸地方政府將被允許發行更多的特種債券，與2019年的2.15兆元相比，2020年可能達到2.5兆至2.8兆元。

消息人士表示，由於刺激高槓桿經濟的空間有限，大陸領導人可能不得不因應疫情影響，而降低2020年的計劃增長目標。政策顧問們提出的修訂目標是5％至5.5％，或5％左右，而原計劃的目標是6％左右，但目前看來是遙不可及。

任何目標修訂都將由大陸最高領導人在年度兩會（全國人大、政協會議）前決定。會議原定於3月5日召開，但因疫情影響而推遲。兩名參與籌備工作的消息人士指出，因大陸新冠肺炎新增病例數大幅下降，暫定計劃於4月底或5月初召開兩會。

(工商 )