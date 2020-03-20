康普（4739）3月19日至5月18日擬買回4,000張庫藏股，每股擬買回價格25.41～91.73元，但若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率4.3％。這是公司第一次申請買回自家的股份，至於買回股份未來將轉讓股份給予員工。

康普董事長兼總經理何基丞，18日不兼任總經理職務，由康普資深副總經理黃朝輝升任。

(工商 )