康普昨起擬買回4,000張庫藏股 11:452020/03/20 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康普（4739）3月19日至5月18日擬買回4,000張庫藏股，每股擬買回價格25.41～91.73元，但若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率4.3％。這是公司第一次申請買回自家的股份，至於買回股份未來將轉讓股份給予員工。 康普董事長兼總經理何基丞，18日不兼任總經理職務，由康普資深副總經理黃朝輝升任。 (工商 ) #康普 #庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 00:032020/03/19 財經 首家金控！ 開發金 啟動15萬張庫藏股 04:102020/03/19 金融．稅務 《金融股》金融股首家護盤，開發金仍難挽頹勢 10:512020/03/19 財經 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 財經 全新擬配息2.5元 20日實施庫藏股 22:022020/03/19 財經 股市看板－和勤精機 買回庫藏股300萬股 04:102020/03/20 證券．權證 《金融股》王道殖息率7.38％，啟動庫藏股 08:012020/03/20 財經 《半導體》威剛祭庫藏股，區間價27.5-101.3元 08:522020/03/20 財經 《鋼鐵股》庫藏股激勵，新光鋼漲停 10:172020/03/20 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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