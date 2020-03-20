中國新冠肺炎暴發已經成為影響全球的健康危機，由於太陽能製造業集中在中國，對全球太陽能產業產生了嚴重影響。根據對中國六個主要電力集團進行統計結果顯示，2月份平均每日發電量下降了約 40％。3 月份中國有許多太陽能工廠開始恢復生產，太陽能元件的供應可逐漸恢復正常。

太陽能元件生產開始恢復正常，使得關鍵元件和設備供應的壓力減輕，但是短期內依然會出現短缺狀況。目前中國政府已經將今年計劃的一些太陽能項目推至2021年，導致今年全球太陽能市場可能會出現大幅收縮，因此彭博新能源網BNEF也降低對2020年新安裝的太陽能發電容量的預測，它下修今年預計開發商將安裝108 GW至143 GW的新太陽能容量，這與BNEF在2月份發布的關於全球年度太陽能容量增加121 GW至152 GW的預測迥異。

光電協進會產業分析師林政賢認為，儘管中國太陽能廠商之間存在一些共同的障礙，不過根據產業鏈中的地位，影響狀況並不一致。多晶矽晶片生產商的產量目前很低，因為大多數工廠在新冠肺炎期間停止了生產並且無法迅速重啟，加上運輸還沒恢復正常，使得價格上漲。

而太陽能電池生產遭受的損失超過了晶圓生產領域，許多太陽能電池公司，都因新冠肺炎而關閉，無法迅速重啟，生產量將持續數周處於低檔。隨著庫存的空缺，單晶矽與多晶矽太陽電池的價格預計都會上漲。在太陽能模組生產中也發生了類似情況，大多數太陽能模組製造商在疫情間停工，不過令人慶幸的是，第一季通常是模組出貨量的淡季，以至於影響程度較小。

另外，中國國家能源局(NEA)針對此次新冠肺炎發出緊急通知指出，應避免急於完成太陽能項目，必須將防疫措施作為核心重點，並已將2020年的初始安裝預測從30～35 GW 降至 5～10 GW。

(工商 )