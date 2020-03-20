印度發生在2012年12月，震驚全球的「德里輪姦案」，當時女醫科實習生潘迪（Jyoti SinghPandey），在新德里的公車上，遭到6名男子輪流性侵致死。其中4名性侵犯，在歷經訴願、提出總統憐憫請願書等各種法律救濟後，原本要在3月3日執行絞刑，但行刑一延再延，直到德里地方法院19日駁回請求後，4名罪犯終於在印度當地時間20日清晨6點多，已經確定執行絞刑死亡。

根據《印度斯坦時報》（HindustanTimes）報導，當地監獄醫生已在今天（20日）清晨，確認死刑犯阿克夏（Akshay Thakur）、巴萬（Pawan Gupta）、穆克什（Mukesh Singh）和維奈（Vinay Sharma）等4人，已執行絞刑死亡。據了解，此4人屍體還吊了整整10分鐘，確定都斷氣了才取下，而他們生前都沒有留下任何遺囑。

受害女大生的母親（綠衣者）與律師，得知兇手伏法，比出了勝利的手勢。（圖／美聯社）

受害的女大生潘迪，是在2012年12月16日晚間，與男性友人看完電影後，搭乘公車時，遭到阿克夏、巴萬、維奈和公車司機芮姆（Ram Singh），和他的哥哥穆克什等5名成年男子，及一名未成年男性阿夫洛茲（Mohammad Afroz）等6名男子集體性侵，最後傷重不治。此事件震驚全球，也引起外界開始關注印度婦女安全。

後來，犯案的司機芮姆，在案件審理期間自殺；而性侵被害人的阿夫洛茲，當時因未成年，在少年監獄接受感化教育3年後獲釋。6名被告中，後來只剩下該執行絞刑的4人，還未接受法律制裁。今天確定已執行絞刑，受害女大生的母親說，她為無法保護女兒而感到自責，但親眼見到兇手伏法，「我的女兒經歷許多痛苦，但我依然為她感到驕傲。」

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(中時電子報)