隨著新冠肺炎疫情持續延燒，近日有大批海外留學生返回香港避疫，也有人留在當地以不變應萬變。只是疫情氾濫各地瘋搶抗疫物品造成資源短缺，而開始有大批人潮至郵局將防疫物資寄到海外給親友，有民眾擔心快遞會被人從中偷取口罩，還特意用毛巾包好分開寄送以降低遭偷盜風險。

最近歐美疫情嚴峻，有港人紛紛到郵局寄防疫物資給海外親友。昨(19日)中午快遞公司DHL旺角分店已經排成長長的人龍，有一位媽媽更是連著兩周到郵局寄送口罩給在英國留學的小孩，她說自己一個禮拜前曾寄過一次，不過孩子至今都還沒有收到，因此不惜再花費約1,000元港幣(大約新台幣3900元)寄送，因為生命比較重要。

另外，有一位從南非到香港教書的女子，她提到南非當地防疫工作並不完善，正打算寄10盒口罩給在南非的家人，但因為當地口罩短缺，她擔心有快遞員會偷取口罩，特地用毛巾先包好再分開兩盒寄送。

香港郵政署表示自本周起，特快專遞郵件量較平常多出將近一倍，猜測其中防疫物資大約占三到四成，而為因應近日航空公司大幅縮減航班班次甚至取消航班，部分寄往目的地的特快專遞服務將有可能暫停或延誤。

根據路透社數字統計，全球已經有超過19萬確診新冠肺炎個案，有超過8,000人死亡。英國、美國等地累計染病人數增至超過2,600人及9,000人。許多學校都已停課避免群聚感染。

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(中時電子報)