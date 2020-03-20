央行今(19)日召開第一季理監事會議，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作宣布降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，打破前次金融海嘯的低點紀錄。業者分析，超低利率環境還要降息，民眾對既有購屋其實已經無感。

央行於召開第一季理監事會議，會中決議調降政策利率1碼，以協助企業正常營運並營造穩定的金融環境。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別降至1.125%、1.5%及3.375%，為央行自2016年7月以來首次調整政策利率。此次降息後，重貼現率跌破國際金融海嘯時期的1.25%，寫下歷史新低紀錄。

此外，央行眼見經濟前景充滿不確定性，今天也將2020年經濟成長率下修至1.92%，較上次預測2.57%，大幅減少。截至去年第4季，央行利率已經「連14凍」，不過這次因情勢嚴峻，市場一面倒地押注央行將降息穩定金融市場信心，紓緩企業資金壓力。

瑞普萊坊市場研究部市場分析師黃庭洲表示，目前五大行庫新承做購屋貸款的利率已經很低，只有1.6%，如果貸款2000萬，月付金97,432元，假設降息1%到0.6%，月付金仍要88,455元，只打了九折。而且購屋貸款利率壓在1.7%的超低水準已經將近四年，民眾對既有超低利率環境還要降息，其實已經無感。

世邦魏理仕則認為，央行降息，此舉正式呼應全球進入資金寬鬆時代，新冠疫情爆發已為台灣不動產投資市場帶來短期負面衝擊，導致投資決策遞延，預料低利環境之下，長期將有效激勵不動產投資需求，待疫情獲得控制後，整體商用不動產投資需求可望於今年下半年回升。

央行指出，肺炎疫情對全球經濟供給面及需求面帶來嚴重衝擊，近來政府陸續推

動各項紓困與振興措施，本行亦營造寬鬆貨幣環境，並推出支持中小企業融通機制，預期將共同發揮成效，促進經濟穩定成長。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)