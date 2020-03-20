根據內政部最新實價揭露資訊，信義區2大知名豪宅都出現交易，為新成屋「聯合大於」以及中古名宅「信義帝寶」，其中「聯合大於」一次揭露2戶24樓戶交易，成交總價在2.67億~2.36億，皆穩坐200萬元俱樂部，據查，當中還未揭露同樓層另一戶，買方為禾聯碩董座蔡金土，於今年年後以現金購入，顯見疫情對台灣高端房地產交易，難有顯著衝擊。

此次「聯合大於」最新揭露交易為2戶去年9月24樓戶，1戶為136.51坪，每坪210.39萬元，總價2億2688萬元；另1戶為147.87坪，每坪159.4萬元，總價為2億3568萬元，因標示價格內含4個坡道平面車位，以每個車位380萬元行情拆算，每坪單價為215.27萬元，為恆坤投資、名冠投資各別貸款購入。

全國不動產總經理藍怡婷表示，由聯合報辦公室舊址改建的豪宅大樓案「聯合大於」，可說是B辦改建豪宅最成功建案之一，位在台北市信義區忠孝東路四段、基隆路口，緊鄰大巨蛋和信義計畫區，樓高共30層樓，目前歷史最高價為23層樓的228.08萬元，總價高達2億4800萬元，也是社區至今最高總價。

然而，據謄本資料交叉比對發現，「聯合大於」另一戶還未揭露24樓戶，今年2月成交，以自然人名義購入，買方為國內家電大廠禾聯碩董事長蔡金土，推算成交總價帶與已揭露同樓層相去不遠，約2.1~2.4億元之間，不同的是，蔡金土並無貸款記錄，而是以現金購入，顯見台灣富豪滿手現金，將房地產視為資金放置標的。

家電大廠禾聯碩近年對房地產頗感興趣，2012年蔡金土聯手順達、致茂等2家上市公司，以總價100.88億元，拿下林口A7園區開發案，該筆土地總面積約6.72萬坪，其中，禾聯分回約35%，近2.4萬坪。去年12月，更在該園區開發案約百米內，推出旗下第一宗住宅案「禾悅花園」。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，多半的豪宅規劃偏好精華路段的正門牌，凸顯身價地位，不過忠孝東路五段236巷位於信義計畫區內，地屬精華，近101大樓、信義百貨商圈和捷運永春站，綜合商業和生活機能，而236巷路寬達15米，鬧中取靜，頗受企業家青睞。

此外，中古豪宅「信義帝寶」位居信義區最貴名人巷-忠孝東路五段236巷之內，屋齡10年，樓高共12樓，此次揭露為去年12月的7樓戶交易，總價2億1500萬元，此次交易為4房2廳3衛以及2個平面車位，車位每個500萬元，交易面積共141.16坪，每坪單價168.35萬元，也算維持近年的行情水準。

全國不動產董事長葉春智表示，北市信義區門牌燙金，百貨、交通、生活機能一應俱全，可說是口袋深的高資產客層最愛，其地段與身價難以取代，也讓信義區豪宅市場交易不斷，不過，由於此批實價資訊以及近期一波豪宅揭露皆為去年交易，COVID-19新冠肺炎疫情是否衝擊房市，仍須看後續表現。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)