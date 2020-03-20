新北市所有密閉場館20日起閉館2周，新北市副秘書長劉和然今表示，考量圖書館使用率頻繁，除了貢寮分館仍在整修外，其餘28個行政區，將各保留1間分館的服務台，閉館期間開放民眾線上預約書籍，再至就近的分館取書，並透過還書箱還書。

此外，針對各地量販店、超市爆發囤貨潮，劉和然表示，已指示經發局聯繫各大倉儲業者、大賣場與四大超商，確保民生物資均能供應無虞，加快補貨速度，避免架上全空造成消費者恐慌，另也責成警察局、消保官，確實管控超商外增加的人潮與車流，稽查是否有哄抬物價等情形。

(中時 )