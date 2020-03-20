新北28區圖書分館 改採線上預約就近取書 12:432020/03/20 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副秘書長劉和然今與衛生局長陳潤秋召開記者會，說明新冠肺炎第26次會議裁示事項。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市所有密閉場館20日起閉館2周，新北市副秘書長劉和然今表示，考量圖書館使用率頻繁，除了貢寮分館仍在整修外，其餘28個行政區，將各保留1間分館的服務台，閉館期間開放民眾線上預約書籍，再至就近的分館取書，並透過還書箱還書。 此外，針對各地量販店、超市爆發囤貨潮，劉和然表示，已指示經發局聯繫各大倉儲業者、大賣場與四大超商，確保民生物資均能供應無虞，加快補貨速度，避免架上全空造成消費者恐慌，另也責成警察局、消保官，確實管控超商外增加的人潮與車流，稽查是否有哄抬物價等情形。 (中時 ) #分館 #預約 #超商 #新北市 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 人物側寫》「桑榆未晚」李乾龍月前預言心境 13:282020/03/17 政治 獨家》出國玩擔心被譙 新北其他里長急刪出遊文 12:502020/03/17 生活 新北環狀線形象廣告 范少勳與能仁家商尬球 12:472020/03/17 生活 新北線上補課新規 最高可折抵實體補課50％ 13:522020/03/17 政治 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 - 新聞 為何蔡要發「緊急命令」？網嘆：問題又在民進黨... - 政治 陳時中兒搞「罷韓」羅智強怒嗆：他對不起全台灣人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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