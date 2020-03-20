新冠肺炎疫情延燒，全球確診日前突破21萬人，台灣的社區傳播隨時可能蔓延，消基會近日發動北中南高四地志工針對108家自助餐廳進行為期2周的防疫措施調查，發現僅19％餐廳門口備有酒精消毒、6％有要求消費者戴口罩或替消費者量體溫、19％的餐廳在開放式環境有加蓋或設置透明屏障阻隔飛沫、7％店員配戴手套，在防疫的各項措施上均顯偏低。

消基會表示，為了避免社區傳播，餐廳業者和消費者均應努力防範各種風險，消基會表示，要有效防疫，手部清潔是最為重要的工作，為避免手上的病毒、病菌接觸到餐具和食物帶入口中，每間餐廳入口處都應備有消毒酒精供顧客使用，但調查發現僅19％餐廳門口備有酒精消毒。

洗手台設備方面，台中地區71％和台南84％的餐廳多設置有寬敞的洗手台設備，反觀台北及高雄分別僅有16％、15％的自助餐業者有洗手台設備，這兩個直轄市在防疫和衛生的維護上有很大的努力空間。

消基會指出，由於冠狀病毒主要傳播方式為接觸及飛沫，調查發現只有6％餐廳要求消費者配戴口罩，更只有9％業者在餐廳標示「噤語」和勸導「不說話」措施，所以餐廳開放式待銷售的菜餚，顯然必須有適當阻隔設計配置才有機會避免飛沫傳播，有效阻止疫情在社區展開。

遺憾的是，根據消基會的調查顯示，僅有19％的餐廳在開放式環境有加蓋或設置透明屏障阻隔飛沫，比例相當低，這是防範社區傳播的一大破點，呼籲各縣市衛生局應協助設計菜盤擺設方式或輔導餐廳業者改善，以強化防疫力度、提升餐飲衛生安全。

在這次調查中看到，93％服務人員有配戴口罩、40％配戴工作帽和7％的手套，在衛生防護上未達100％，尤其是工作帽一項，尤需要大力改善，以降低食物被髮屑汙染的機會。

(中時 )