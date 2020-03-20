環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）發布最新報告稱，2月人民幣國際支付占比由1月的1.65％，大幅升至2.11％，創半年新高，人民幣國際支付排名也上升一位至全球第五。

路透報導，SWIFT指出，2月人民幣支付價值相比1月上升17.55％，同期全球支付價值則下降8.09％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣2月仍在第八位，占比為1.41％，1月為1.11％。

SWIFT報告顯示，主要貨幣的支付價值排名中，2月美元、歐元及英鎊分別以41.48％、32.61％、6.81％的占比位居前三；日圓以3.42％占比排第四、而加元、澳元及港元分別以1.73％、1.57％、1.41％的占比，位列第六至第八位。

若扣除歐元區內的支付，美元、歐元、日圓及英鎊仍穩居前四，占比分別為47.06％、30.99％、4.27％、4.04％；第五至第七名分別是加元的2.17％、澳元的1.58％，以及瑞郎的1.52％。

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