國民黨立委江啟臣接任黨主席後，在立法院的第一項修法提案就是公民權下修至18歲，今在立法院院會中，由江啟臣領銜提案的《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案，已順利走完一讀程序，2案確定交付內政委員會，進入實質審查。

江啟臣指出，憲法明定年滿20歲者，依法有選舉的權利；年滿23歲者，有依法被選舉的權利。問題是，這項制度設立迄今已逾70年從未修正，與現今多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。尤其，我國已多次透過選舉選任總統、立委與地方縣市首長，早已具備成熟民主制度，加上教育普及，人民具備一定知識水準。因此，台灣有必要下修公民「選舉權」與「被選舉權」的年齡限制。

江啟臣進一步指出，依公務人員考試法規定，只要年滿18歲就有應考試服公職的權利；《公民投票法》則規定，年滿18歲也有公民投票權；《兵役法》也是年滿18歲就有服兵役的義務。

放眼全球，江啟臣說，目前年滿18歲即可投票的國家已超過168個，包括日本、南韓均已將選舉權年齡門檻下修至18歲。因此，反觀台灣針對投票年齡的20歲限制，更是不符當前世界民主趨勢。

因此，江啟臣表示，為配合憲法修正案將選舉權降至18歲，他提案修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選罷法》，要將選舉權與連署年齡降為18歲；在「被選舉權」部分，則是提出《公職人員選罷法》修正草案，要將被選舉年齡從23歲降為 20歲，以落實青年參政，促進世代對話與合作，深化民主程度。

今天立法院院會也將江啟臣領銜提案的《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案列為報告事項，經宣讀後，順利走完一讀程序，確定送交內政委員會展開實質審查。

(中時 )