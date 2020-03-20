富宇地產（4907）今（20）日召開董事會，通過2019年財報，全年營收15億元，稅後淨利1.5億元，EPS1.35元，每股將配發1.2元股息。富宇近午盤股價上漲逾5％，目前來到18.70元，成交量破300張。

富宇地產總經理鍾堯明表示，2019年房市回溫，富宇地產雖僅有台中市太平區「讀樂樂」一案完工交屋，但該案銷售成績亮眼，加上陸續去化的餘屋銷售，去年仍穩健獲利。

富宇地產2020年預計推出台中市北屯區「峰景」、沙鹿區「凡爾賽」、清水區「西雅圖」與南投草屯新案「中山臻邸」。其中，北屯區「峰景」與沙鹿區「凡爾賽」，預計329檔期進場；清水區「西雅圖」、草屯案「中山臻邸」則計畫下半年陸續公開。

富宇地產表示，北屯區新案「峰景」，位於敦富路與敦富十二街口，產品規劃25-35坪、2-3房的菁英首購宅，總銷金額約27億元；至於沙鹿區新案「凡爾賽」，位於沙鹿區中山路上，總銷約10億元，將推出2-3房的新古典建築。

(工商 )