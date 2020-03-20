自新冠肺炎疫情爆發以來，民眾因為減少共餐、共食，造成全台餐飲業的業績普遍低迷！雖然如此，台中許多餐飲業者如昭日堂、阿秋等，因感念第一線防疫人員的辛勞，紛紛針對醫護人員、消防員及救護員、藥師等祭出美食優惠案。

其中，昭日堂餐飲集團即日起至4/30，擴大美食守護對象，針對全國「醫護人員、消防員、救護員及藥師」，祭出持工作證或執業證件，消費套餐皆享8折優惠！

昭日堂餐飲集團總經理王啟倫表示，活動期間，消費2套燒肉套餐，再送售價680元的「黃金蜆蒜頭雞鍋」。鍋煮用餐，搭配新「魷魚螺肉蒜鍋」新湯上市，湯品升等不加價！

自即日起，配合政府防疫政策，昭日堂提供5款價位有99元「綜合花壽司」，及店內招牌石鍋飯「麻油雞鮮筍拌飯」外帶199元，或午間定食熱推的「松露和牛炒飯」外帶279元，團體預訂定食便當外帶享買10送1優惠。

還有4款美味火鍋，包括「麻油雞及蒜頭雞」4人份外帶580元；「扁魚海饌鍋及天府麻辣鍋」2人份外帶360元及440元，都是提供給家庭主婦或防疫人員，與家人在家用餐，最便利的加菜選擇。

(工商 )