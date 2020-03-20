新冠肺炎疫情在美國境內大爆發，至今確診人數已破萬例，讓當地醫療系統變得相當吃緊，加上巴爾的摩近日發生嚴重槍擊案，因此市長不得不出面喊話，呼籲大家放下槍枝，別再駁火，把病床留給需要的人們。

綜合外媒報導，巴爾的摩日前發生一起大規模的槍擊案，因此市長楊恩（Jack Young）公開向市民喊話，表示當今醫院的病床是要留給對新冠病毒測試呈陽性反應的患者，而不是因無謂暴力所受傷的傷者；楊恩也重申，不會容忍大規模的射擊與罪案的增加。

楊恩呼籲人們放下槍枝，同時也說：「我們不能被那些無端被槍殺的人占用醫院及病床，因為那些新冠肺炎患者更需要使用，這些人可以是你的媽媽、奶奶甚至是其他親戚，所以請大家考慮到這點。」

對於那些想繼續作惡多端的人們，楊恩烙下狠話：「我們不會再容忍那些想繼續在這座城市開槍和殺人的人，我們將繼續追捕你，然後抓到你。」

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，整個馬里蘭州目前共有85起確診案例，18日簽署行政命令，宣告當地進入為期30天的緊急狀態。

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(中時電子報)