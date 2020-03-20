新冠疫情升溫造成部分民眾因恐慌不安，引發賣場貨品被搶購囤積，台灣高檢署20日對此亂象表示，已經啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」查辦，呼籲民眾不要搶購囤積貨品，以免觸犯《刑法》、《傳染病防治法》2年到7年的刑責，如果用網路等工具散布不實消息，更會加重刑責二分之一。

高檢署表示，民眾如果有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或經行政院公告的生活必需用品或防疫物資，沒有正當理由不上市銷售，或以強暴、脅迫妨害這些貨品販運、意圖影響這些貨品的交易價格，而散布不實資訊等，都是違法行為，依《刑法》第251條、《傳染病防治法》第61條分處7年、5年、3年、2年以下徒刑的刑事責任，如果用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯這些罪，可再加重其刑至二分之一。

高檢署強調，已經責成所屬檢察機關啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動與警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關緊密聯繫，並配合各地稽查狀況，密切關注近日搶購囤積貨物的情況，如有涉及刑事責任，依法速查嚴辦；如果涉及違反行政罰，則移由權責機關依法裁處。

高檢署鄭重呼籲民眾正面正向應對疫情發展，不要跟風搶購囤積貨物，造成社會不安。

(中時 )