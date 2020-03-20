日前效力巨人的台灣好手陽岱鋼因為在一軍春訓苦無表現，於2月底被下放二軍，不過近日在二軍手感加溫，近3戰有敲安之外，還包含一發全壘打，因此獲得教練青睞，不只將他升回一軍，日媒也報導原辰德監督說「想要親眼看看他的狀態。」

先前巨人隊在沖繩春訓時，陽岱鋼一度4戰9打數敲不出任何安打，因此遭下放二軍調整手感，在換守位以及爭取先發的多重壓力之下，陽岱鋼一度打擊陷入小低潮。不過陽岱鋼在二軍仍做好本分，17日替補上場敲出3分炮開始，連3戰有安打演出，上一戰更擔任先發第四棒，好狀況也被教練看見。

來視察的首席教練元木大介說，「在一軍時沒有表現，當然無法繼續留下，但在二軍打得好就能回來，原監督也想親眼看看他的狀況。」陽岱鋼充滿鬥志回應，「有機會回到一軍一定會拿出最好的表現。」

因為日職賽季延後開打，陽岱鋼多了一些時間和機會，來證明自己的實力，並競爭開季名單。

(中時 )