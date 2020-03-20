台股昨天一舉跌破10年線，今早在政策利多三管齊下10年線失而復得。群益投信董事長賴政昇指出，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。以中、長線的角度來看，過去台股曾多次測試10年線支撐、並只有兩次真正跌破，2000年科技股泡沫及2008年金融海嘯；但無論是何種情況，股市落底之後都有相當大的一波漲幅，因此目前建議採取逢低分批加碼的投資策略。

根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞強調，台股融資餘額跌到20年新低水位，融資餘額越低表示散戶手中持股越低，如此比較有利籌碼沉澱，融資餘額持續減少，籌碼穩定下股市上漲機率就高。觀察過去融資大減後，台股都有一波走勢，現階段台股受新冠疫情議題影響短期震盪難免，不過，逐步回溫的經濟基本面可望支撐台股後續表現，建議投資人不要過度反應。投資策略上，績優傳的產龍頭公司仍是最受長期投資人青睞之標的，可尋找產業景氣轉佳，兼具殖利率及成長性的之傳產循環概念股，建議以區間操作為主。

(時報資訊)