地下室施工通風不良疑中毒 2名工人送醫 11:512020/03/20 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市一處地下室傳出4名工人昏倒送醫。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市永吉路一棟大樓地下室，20日11時許在施工時，疑似因通風不良，造成4名工人出現身體不適狀況，救護人員獲報到場，發現現場正在施作PVC黏貼工程，有數罐強力膠，其中2名工人意識不清，已緊急送醫，另2名工人無大礙，目前消防人員正在測特殊氣體濃度，調查意外發生原因中。 (中時 ) #工人 #通風 #不良 #北市 #地下室 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 雙北市長會面 新北：討論雙北共同防疫 16:432020/03/16 政治 柯侯會談 強化防疫資源共享 01:062020/03/17 地方新聞 談昨拜會柯文哲 侯友宜：將整合宜蘭、基隆桃園區域聯防 10:052020/03/17 政治 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 稱芒果像紅薯 牙醫家破人亡 04:092020/03/19 兩岸藝文 彰化自來水處工安意外 1工人遭擊昏後溺死 13:482020/03/19 社會 自來水加壓廠意外 工人遭2噸水柱擊落溺斃 16:212020/03/19 社會 北市民宅廚房起火 疏散2人無傷亡 17:532020/03/19 社會 社會熱門新聞 夫妻人工受孕懷雙胞胎 出生一看崩潰是「別人的種」 - 社會 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 女清晨吊掛路樹飄盪身亡 晨運民眾驚魂 - 社會 妙齡女跌落高雄捷運紅線軌道 列車煞車不及撞上身亡 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。