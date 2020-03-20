北市永吉路一棟大樓地下室，20日11時許在施工時，疑似因通風不良，造成4名工人出現身體不適狀況，救護人員獲報到場，發現現場正在施作PVC黏貼工程，有數罐強力膠，其中2名工人意識不清，已緊急送醫，另2名工人無大礙，目前消防人員正在測特殊氣體濃度，調查意外發生原因中。

(中時 )