新冠肺炎持續發燒期間，傳出悟覺妙天將在4~6月舉辦講座及吃火鍋活動，主管機關如臨大敵。身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥說，會進行了解溝通。

外傳妙天在4到6月期間將有密集活動，包括抗疫講座「瘟疫病毒橫行時如何提升免疫力」，甚至還會給民眾免費火鍋券，一人有4張。部分民眾擔心如此近距離活動，將成防疫破口。

陳宗彥表示，內政部會了解詳細的活動內容，因為之前內政部也與宗教團體做了很好的互動跟溝通，也成功溝通的幾件大型活動，最後都決定延期或取消，這次內政部也會依大型活動指引，該溝通及處理的都會做。

由於中央流行疫情指揮中心所公布的公眾集會指引，適用對象主要是指聚集人數1000人以上活動，相關活動目前評估人數約數百人，似未在禁止之列。但陳宗彥表示，人數的多寡要看活動的空間大小，活動形式及內容，並且也要考慮活動的必要性，這些都環環相扣，所以要詳細了解。

內政部民政司則說，會進行了解及溝通，最好能延期及取消，如果一定要辦，也會提醒相關注意事項。

(中時 )